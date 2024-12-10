Трамп предложил Канаде и Мексике стать частью США

«Мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млрд в год, мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся штатами», - заявил политик в разговоре с прессой.