Трамп предложил Канаде и Мексике стать частью США

«Мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млрд в год, мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся штатами», - заявил политик в разговоре с прессой.
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