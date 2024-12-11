Временное правительство Сирии сформирует Мухаммед Башир. Грядёт резня

Временное правительство Сирии поручено сформировать Мухаммеду Баширу, сообщает во вторник ЭФЭ.«Переходное правительство будет работать в течение трех месяцев под руководством Мухаммеда Башира», – приводит агентство сообщение представителей нынешних властей Сирии в эфире сирийского телевидения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии