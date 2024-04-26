Посольство РФ в Лондоне назвало причину вызова посла в МИД Британии

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании из-за мнимой причастности РФ к поджогу склада на окраине столицы Англии, инсценированной спецслужбами Британии, сообщает в российское посольство в Лондоне, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии