Посольство РФ в Лондоне назвало причину вызова посла в МИД Британии

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании из-за мнимой причастности РФ к поджогу склада на окраине столицы Англии, инсценированной спецслужбами Британии, сообщает в российское посольство в Лондоне, передает ТАСС.