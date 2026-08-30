Очередная антииранская «конвульсия» Трампа не дает столь вожделенного дедушкой Дональдом результата. Многие страны, несмотря на угрожающие предупреждения со стороны Вашингтона, продолжают экономическое сотрудничество с Тегераном.
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