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Аргументы недели

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План США по экономическому удушению Ирана проваливается

План США по экономическому удушению Ирана проваливается

Очередная антииранская «конвульсия» Трампа не дает столь вожделенного дедушкой Дональдом результата. Многие страны, несмотря на угрожающие предупреждения со стороны Вашингтона, продолжают экономическое сотрудничество с Тегераном.

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