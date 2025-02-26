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Командиры ВСУ приказали забирать с поля боя в Курской области части тел бойцов

Командиры ВСУ приказали забирать с поля боя в Курской области части тел бойцов

Украинские военные не успевают увозить тела сослуживцев из Курской области. Поэтому командиры приказали отправлять родственникам только конечности для анализа ДНК, сообщили РИА «Новости» военнослужащие российской группировки войск «Север».

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