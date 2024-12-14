Snooker Championship 2024. Результаты, турнирная таблица

Даты проведения: 18 — 20 декабря 2024 Название турнира: Riyadh Season Snooker Championship 2024В прошлом сезоне назывался Riyadh Season World Masters of Snooker (Мировой Мастерс) 2024 Тип турнира: Пригласительный Арена: Boulevard City Место проведения (населенный пункт, город, страна): Эр-Рияд, Саудовская Аравия Победитель предыдущего турнира: Ронни О’Салливан Примечание: 23-й золотой шар будет приносить 20 очков, и его можно будет забить только после того, как все остальные шары будут успешно убраны со стола (когда игрок уже сделал максимальный брейк 147 очков).
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