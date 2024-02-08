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Дмитрий Песков дал комментарии о полном запрете VPN в России с 1 марта

Дмитрий Песков дал комментарии о полном запрете VPN в России с 1 марта

Дмитрий Песков дал комментарии о полном запрете VPN в России с 1 марта Ирэн ОрлонскаяНа последних днях, в российских СМИ распространилась информация о том, что с началом весны 2024 года, власти страны намерены полностью запретить использование VPN-сервисов.

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