Дмитрий Песков дал комментарии о полном запрете VPN в России с 1 марта Ирэн ОрлонскаяНа последних днях, в российских СМИ распространилась информация о том, что с началом весны 2024 года, власти страны намерены полностью запретить использование VPN-сервисов.