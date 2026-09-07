США: Китай больше не сможет покупать иранскую нефть Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Пекин скоро прекратит закупки нефти из Ирана.
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