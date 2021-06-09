В Амурской области полицейские и члены Общественного совета провели утреннюю зарядку в пришкольном лагере

В рамках в рамках Десятилетия детства и акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОУУП и ПДН ОМВД России по Ивановскому району Амурской области и члены Общественного совета при ОМВД провели для детей младших классов детского пришкольного лагеря школы № 1 с.