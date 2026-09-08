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Аргументы недели

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У экстремистов весь экстремизм в бороде

У экстремистов весь экстремизм в бороде

Начиная с 3 сентября 2026 года путешественники из Казахстана стали жаловаться на необычные проверки на пропускном пункте «Хоргос» (это международный центр приграничного сотрудничества на границе Казахстана и Китая, расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе).

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