"До сих пор оправиться не могу": "роковая" встреча крайне удивила рыбаков в Приморье

"До сих пор оправиться не могу": "роковая" встреча крайне удивила рыбаков в Приморье

Неожиданная встреча в популярной бухте Приморья буквально стало роковой для местных рыбаков. В Telegram — канале DVLifeDV (12+) очевидцы рассказали, что они столкнулись сразу с тремя китами, которые водятся в акватории края.

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