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К сервису электронного дневника на mos.ru обратились 1,8 млрд раз за 12 лет

К сервису электронного дневника на mos.ru обратились 1,8 млрд раз за 12 лет

Московский сервис «Электронный дневник школьника» за 12 лет работы стал одним из самых востребованных на портале mos.

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