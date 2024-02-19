Неизвестные факты о смерти Навального*: В Кремле заявили о расследовании

В Кремле сообщили о расследовании обстоятельств смерти Алексея Навального* в колонии.На фоне вбросов из стана оппозиции и со стороны коллективного Запада по поводу внезапной смерти Алексея Навального* в колонии всё больше вопросов возникает по поводу обстоятельств произошедшего.