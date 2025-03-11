Трагедия в Херсонской области: число жертв обстрелов ВСУ достигло 12 человек

В Херсонской области от ран, полученных при обстрелах ВСУ, скончались ещё двое жителей. Общее число погибших за неделю выросло до 12 человек.
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