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Трагедия в Херсонской области: число жертв обстрелов ВСУ достигло 12 человек

Трагедия в Херсонской области: число жертв обстрелов ВСУ достигло 12 человек

В Херсонской области от ран, полученных при обстрелах ВСУ, скончались ещё двое жителей. Общее число погибших за неделю выросло до 12 человек.

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