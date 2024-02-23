Командование ВСУ в страхе. Эксперт назвал причину

Британский аналитик Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Вооруженные силы Российской Федерации пойдут в новое наступление и нанесут удар.
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