Вспомним о творчестве культового советского и российского музыканта и певца, выдающегося исполнителя современного городского фольклора и романсов по имени Аркадий Дмитриевич Звездин, более известного как Аркадий Северный.
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