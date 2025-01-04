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"Мы не можем выехать на вызов, если ущерб небольшой.": Иноземец ежедневно крадет по пачке масла из магазина и ответ полиции

"Мы не можем выехать на вызов, если ущерб небольшой.": Иноземец ежедневно крадет по пачке масла из магазина и ответ полиции

Avia.pro - СМИ Каково это — каждое утро включать камеры и видеть одну и ту же картину: кто-то опять унес масло.

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Комментарии
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вячеслав кабанов
Практически в любом магазине есть своя служба безопасности , обратитесь к ней приедут отмудухают чучмека
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8 час.
Алекс Сэм
Единственный вариант выслать всех этих чертей из России оптом и больше не пускать.
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1 час.
Oleg
В зоне без камер ударить клюшкой по яйцам! Сказать, что человеку стало плохо и вызвать скорую. При скорой зафиксировать сокрытие масла в нужном для уголовной ответственности количестве!
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1 час.

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