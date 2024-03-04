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Он сделал великий и страшный выбор....

Он сделал великий и страшный выбор....

Ведь мог же всё сделать по-другому? Конечно мог. Мог договориться на счет себя и ближнего круга — всё бы дали, на многое закрыли бы глаза и СМИ.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Россия - не совдепия, брестские &quot;договоры&quot; не подписывает...
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4 час.
Ингерман Ланская
и Слава Богу, что тогда не появился!!! даже 10 путиных ничего не смогли бы сделать.  совдепия не имела будущего - это мёртворождённый плод!
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Господь Бог очень любит Россию и нас народ, поэтому на рубеже веков Прислал Нам РУССКИМ ЧЕЛОВЕКА ОСВОБОДИВШЕГО НАС ОТ ИНОСТРАННОГО колониального ворья и много ещё чего!!! У нас есть артисты заслуженные и народные, которых МЫ очень любим, да среди них есть и Иуды, но я не о них. По моему собственному мнению, никому не навязываю, НАШ ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  ПРОСТО НАРОДНЫЙ!!! ПО ШКАЛЕ НАШЕГО ГЕНСЕКА ДОРОГОГО ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА ЕГО МОЖНО БЫЛО НАГРАДИТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ 4 ЗВАНИЯМИ ГЕРОЯ!!! НО ВО ИСТИНУ, КАК ЖЕ ОН СКРОМЕН! ВОТ ЭТО ШКОЛА! Я БОЛЕЕ ЧЕМ БЛАГОДАРЕН ЕМУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРЮ, ЧТО ОН ОТ ГОСПОДА БОГА!!!! НИЗКИЙ ЕМУ ПОКЛОН!!!! И ВСЕХ ВОРОГОВ ЗЕМЛИ РУССКОЙ И ЗА ПУТИНА В.В. РАЗОРВАТЬ ГОТОВ!!! И КАК БЫ НЕ СКАЛИЛИСЬ запАдлы, хер им в сумку, что б сухари не мялись! Здоровья хочу пожелать ПУТИНУ В.В. И ПОПРОСИТЬ ЕГО НЕ ПОКИДАТЬ ПОСТ, КОТОРЫЙ ЕМУ ДАЛ НАРОД И ДОВЕРИЛ ГОСПОДЬ БОГ!!!
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4 час.

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