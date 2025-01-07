Тепло накроет всю Европейскую Россию и доберется до Сибири

Вместо рождественских морозов в России ожидается рождественская оттепель. В европейскую часть России прорвется согретый Гольфстримом воздух с Атлантического океана, в среду, 8 января, синоптики центра "Фобос".
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