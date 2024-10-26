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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер о 18-м месте Переса в квалификации: «Уверен, в гонке он выложится на полную»

Руководитель «Ред Булл» надеется, что Перес проведет хорошую гонку после 18-го места в квалификации к Гран-при Мехико.

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