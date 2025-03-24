Силовики накрыли нелегальную молельню с мигрантами на складах в Челябинской области

nfopro54.ru – Новости Сибири Скриншот видео Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД по региону при силовой поддержке СОБР во время проверки мест концентрации мигрантов в Сосновском районе обнаружили в одном из складских помещений нелегально действующую молельную комнату.
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