Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

1. Масштабные социальные эксперименты теперь проводятся не над Россией, а над другими странами, так что мы можем откинуться на спинку дивана, взять в руки попкорн и наблюдать, как болезненных шишки набивает кто-то другой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии