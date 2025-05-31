Без еды, в жуткой грязи и разрухе жили двое маленьких детей в Мариуполе. Мальчишкам 8 и 10 лет, младший с аутизмом.
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Без еды, в жуткой грязи и разрухе жили двое маленьких детей в Мариуполе. Мальчишкам 8 и 10 лет, младший с аутизмом.
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