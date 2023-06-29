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Дамир Исмагулов бросил вызов Гэйтжи: «Он узнает казахскую школу бокса»

Дамир Исмагулов на пресс-конференции перед боем с Доусоном бросил вызов Дастину Гэйтжи: «В случае своей победы над Доусоном я хотел бы подраться с Гэйтжи.

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