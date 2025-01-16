Экс-глава офиса президента Украины: нужно продать газовую систему страны США Газотранспортную систему Украины нужно продать США, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) экс-глава офиса президента Украины Виктор Балога.
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