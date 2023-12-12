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БУТЫРСКИЕ новости

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Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

С начала года жители Москвы воспользовались услугами телемедицины 1, 2 млн раз Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об успешном внедрении телемедицинских технологий в столичном здравоохранении.

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