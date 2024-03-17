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Квартира, дом, дача

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Хозяйка показала, как надо обустраивать свою террасу, чтобы она радовала вас каждый день

Хозяйка показала, как надо обустраивать свою террасу, чтобы она радовала вас каждый день

Наталья Сорокина, известный дизайнер из Подмосковья, спроектировала и построила потрясающую зону отдыха на своей даче.

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