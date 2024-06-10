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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае семья из семи человек уцелела благодаря пожарному извещателю

В Алтайском крае семья из семи человек уцелела благодаря пожарному извещателю

Огонь уничтожил веранду, а также повредил крышу и стены частного дома В Первомайском районе Алтайского края двое взрослых и пять девочек от 1 до 13 лет остались невредимы благодаря пожарному извещателю, сообщили в МЧС региона.

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