В Алтайском крае семья из семи человек уцелела благодаря пожарному извещателю

Огонь уничтожил веранду, а также повредил крышу и стены частного дома В Первомайском районе Алтайского края двое взрослых и пять девочек от 1 до 13 лет остались невредимы благодаря пожарному извещателю, сообщили в МЧС региона.
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