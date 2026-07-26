Украинский пленный назвал службу в полку "Скала" "10 днями жизни"

БЕЛГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Замначальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении, в беседе с ТАСС назвал службу в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" "10 днями жизни" из-за больших и частых потерь личного состава.