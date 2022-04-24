Начало трансляции гонки Формулы 1 в Имоле в 15:50 по мск

Начало трансляции гонки Формулы 1 в Имоле в 15:50 по мскGetty Images / Red Bull Content PoolСвободные заезды, квалификация и спринт позади, впереди главное событие гоночного уик-энда Формулы 1 в Имоле – гонка, которая состоится в воскресенье.