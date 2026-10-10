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Корпоративная карта председателя СНТ: как аудит вскрыл нецелевые списания и что делать с авансовыми отчетами

Корпоративная карта председателя СНТ: как аудит вскрыл нецелевые списания и что делать с авансовыми отчетами

Иногда самые показательные нарушения в садоводческих товариществах обнаруживаются не в сложных финансовых схемах, а в рутинных операциях, которые годами никто не проверяет.

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