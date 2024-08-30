В Госдуме заявили, что сбитый на Украине F-16 не имел системы «свой – чужой»

КИЕВ, 30 августа, ФедералПресс. Версия о том, что первый истребитель F-16, находившийся на Украине, мог быть уничтожен в результате «дружественного огня» зенитного комплекса Patriot, шокирует как Киев, так и Запад, который передал эти самолеты.