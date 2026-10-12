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Царьград

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ЕФСР повысил прогноз роста ВВП Беларуси на 2026 год до 2%

ЕФСР повысил прогноз роста ВВП Беларуси на 2026 год до 2%

Евразийский фонд стабилизации и развития повысил оценку роста ВВП Беларуси на 2026 год с 1,3% до 2%, объяснив пересмотр восстановлением инвестиционной активности и высоким потребительским спросом.

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