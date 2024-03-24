Египет меж двух огней На рубеже 7 и 6 века до нашей эры Египет находился в упадке. Древняя страна фараонов не только потеряла свою военную мощь, но и сама стала ареной противоборства двух могущественных государств: Куша и Ассирии.
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