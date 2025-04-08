Имущество экс-главы структуры Минсельхоза обратили в доход государства

Кунцевский суд Москвы решил обратить в доход государства несколько домов, квартир, нежилых помещений, а также мотоцикл Harley Davidson 2019 экс-главы структуры Минсельхоза ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова, передает ТАСС со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении агентства.