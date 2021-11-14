Веселуха

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Решила приготовить пасту с тунцом, а получились рожки с рыбой

Решила приготовить пасту с тунцом, а получились рожки с рыбой

Парень с маленьким словарным запасом сделал своей девушке предложение словами: «Ну?» Даже если не знаешь об авторстве Перро, легко догадаться, что "Красная Шапочка" – явно не наша сказка.

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