Решила приготовить пасту с тунцом, а получились рожки с рыбой

Парень с маленьким словарным запасом сделал своей девушке предложение словами: «Ну?» Даже если не знаешь об авторстве Перро, легко догадаться, что "Красная Шапочка" – явно не наша сказка.
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