Новгородские уголовники ведут борьбу с камерами видеонаблюдения

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Новгородской области Елена Григорьева, в ходе проверки условий содержания осуждённых колонии строгого режима ИК-7 прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила, что проблемный участок – видеокамеры.
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