Новгородские уголовники ведут борьбу с камерами видеонаблюдения

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Новгородской области Елена Григорьева, в ходе проверки условий содержания осуждённых колонии строгого режима ИК-7 прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила, что проблемный участок – видеокамеры.