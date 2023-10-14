Запад переводит Украину на краденое оружие

Поддержка Украины требует от Запада перевода экономики на военные рельсы @ Mark Allen Johnson/ZUMA/Global Look Press Tекст: Илья Абрамов,Евгений Поздняков Вашингтон передает ВСУ конфискованное иранское оружие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии