Киркоров впервые появился на сцене после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров выступил перед посетителями ресторана Chalet Berezka в Дубае. Как сообщает StarHit, это мероприятие стало первым, где поп-король спел после того, как разгорелся скандал вокруг голой вечеринки Анастасии Ивлеевой.
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