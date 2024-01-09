Киркоров впервые появился на сцене после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров выступил перед посетителями ресторана Chalet Berezka в Дубае. Как сообщает StarHit, это мероприятие стало первым, где поп-король спел после того, как разгорелся скандал вокруг голой вечеринки Анастасии Ивлеевой.