«Нижфарм» завершил исследования нового лекарства для лечения сахарного диабета

Специалисты компании «Нижфарм» (Нижний Новгород) завершили клинические исследования нового лекарства для лечения сахарного диабета, сообщил в соцсети «ВКонтакте» пресс-секретарь Нижегородского госуниверситета Алексей Никонов.
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