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«Нижфарм» завершил исследования нового лекарства для лечения сахарного диабета

«Нижфарм» завершил исследования нового лекарства для лечения сахарного диабета

Специалисты компании «Нижфарм» (Нижний Новгород) завершили клинические исследования нового лекарства для лечения сахарного диабета, сообщил в соцсети «ВКонтакте» пресс-секретарь Нижегородского госуниверситета Алексей Никонов.

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