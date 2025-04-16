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Создатель стены Цоя отреагировал на акцию фанатов Паши Техника

Создатель стены Цоя отреагировал на акцию фанатов Паши Техника

Художник Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Цоя в Санкт-Петербурге, отреагировал на акцию фанатов Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), заклеивших мурал с изображением лидера группы «Кино».

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