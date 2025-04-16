Создатель стены Цоя отреагировал на акцию фанатов Паши Техника

Художник Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Цоя в Санкт-Петербурге, отреагировал на акцию фанатов Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), заклеивших мурал с изображением лидера группы «Кино».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии