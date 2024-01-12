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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Восстановление справедливости: американская нефть больше не конкурент российской в Азии

Восстановление справедливости: американская нефть больше не конкурент российской в Азии

Можно сколько угодно обвинять Россию и ближневосточных нефтяных гигантов в «картельном сговоре» в ОПЕК, но то воздействие, которое оказывает организация и ее конкуренты из США, прямо противоположно по ущербу для мирового рынка сырья.

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