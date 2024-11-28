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  • brigadier21 Snytsarienko
    Государственные награды обычно номерные, номер ставится на внутренней стороне награды. Есть награды не номерные, типа...На маркетплейсах ...
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Добровольческие отряды «Барс» в приграничье получили гаубицы, РЭБ и огнеметы

Добровольческие отряды «Барс» в приграничье получили гаубицы, РЭБ и огнеметы

Отряды добровольцев «Барс» созданы в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму, рассказал замглавы Генштаба России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью журналу «Военные комиссариаты России».

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