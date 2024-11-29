🏛 В Крыму на выставке впервые покажут фрагменты статуи Зевса Они были найдены во время Артезианской археологической экспедиции на останках античного храма.
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🏛 В Крыму на выставке впервые покажут фрагменты статуи Зевса Они были найдены во время Артезианской археологической экспедиции на останках античного храма.