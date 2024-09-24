Экс-финансиста группы "Сумма" приговорили к 16,5 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего вице-президента по финансам группы "Сумма" Александру Кабанова к 16,5 годам колонии строгого режима за участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии