Глава РФ поддержал создание общероссийского родительского комитета

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин на площадке всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», встретился с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».
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