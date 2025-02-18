Моргенштерн — простое и жуткое оружие Средневековья

Самое примитивное оружие — это обычная дубинка. Что может быть проще, чем отломить ветку потолще и огреть ею противника? Но это древнее орудие имеет огромный потенциал для модернизации — стоит добавить к дубинке несколько шипов и получится приспособление гораздо более опасное.