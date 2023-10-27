«Сибирь» прервала рекордную, победную поступь «Спартака» в КХЛ

Накануне встречи с «Сибирью» известный и заслуженный отечественный специалист Вячеслав Быков заявил, что считает «Спартак» главным претендентом на победу в Кубке Гагарина: «Если «Спартак» занимает первое месте во всей КХЛ, значит, дела у них идут неплохо.
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