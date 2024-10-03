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Спички - не игрушка

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«ВС РФ нашли секретные базы». Идет охота на F-16, наемников и «тузов» НАТО

Последний день сентября на Украине отметился серией массовых российских ударов по объектам ВСУ. Несколько волн ударных беспилотников «Герань-2» накрыли военные аэродромы, базу с наемниками, пункты дислокации войск ВСУ и склады с боеприпасами.

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